Госжилфонд Татарии занял «своей» фирме 600 млн рублей, а вернуть не смог

Казань, , 04:38 — REGNUM Арбитражный суд Татарии оставил без рассмотрения иск созданной властями региона в 1995 году некоммерческой организации «Государственный жилищный фонд при президенте РТ» на сумму свыше 681 млн рублей. Ответчиком в деле выступало ООО «Ак Барс Недвижимость» — совладельцем которого является юрлицо, созданное самим фондом и министерством земельных и имущественных отношений РТ. Определение может быть обжаловано в Одиннадцатый Арбитражный апелляционный суд в месячный срок, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, фонд был создан для реализации программ по расселению аварийного жилья, но после завершения программы стал оператором программы социальной ипотеки. На сегодня под его контролем ведётся строительство микрорайона «Салават Купере» в Казани. 12 октября 2018 года в фонде указом главы республики сменили исполнительного директора. Вместо депутата Госсовета РТ Талгата Абдуллина, работавшего на этом посту с 1997 года, им стал Марат Зарипов, ранее возглавлявший госкомитет по тарифам.

Читайте также: Минниханов уволил главу Госжилфонда Татарии

ООО «Ак Барс Недвижимость» создано 23 декабря 2010 года, уставный капитал — 10 тыс. рублей, по основному виду деятельности компания занимается операциями с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе. Руководитель — Елена Стрюкова. Участники ООО — Татьяна Кириллова и ООО «Ак Барс Девелопмент». Участниками последнего выступает сам Госжилфонд РТ и министерство земельных и имущественных отношений Татарии. ООО «Ак Барс Девелопмент» — крупный республиканский холдинг, в который входит еще ряд предприятий, в том числе из сферы производства стройматериалов, стройкомпании.

24 июля 2018 года Госжилфонд Татарии подал иск к ООО «Ак Барс Недвижимость», требуя взыскать 681 245 007,65 рубля, из которых 613 112 450 рублей 61 копейка досрочный возврат суммы займа, 67 647 176 рублей 39 копеек проценты за пользование займом и 2 212 248 рублей 12 копеек неустойка. Слушания один раз отложили из-за неявки обоих сторон и необходимости получить дополнительные документы. Последние так и не были поданы, в связи с чем иск был оставлен без рассмотрения.

Истец может повторно обратиться в суд с аналогичным требованием или оспорить решение по этому делу.