ДНР и ЛНР оптимизируют железнодорожные перевозки

Донецк, , 13:48 — REGNUM Донецкая и Луганская Народные Республики (ДНР и ЛНР) договорились качественно улучшить взаимодействие в вопросе железнодорожных перевозок, заявил исполняющий обязанности министра транспорта ДНР Дмитрий Подлипанов, сообщает 18 октября «Донецкое агентство новостей».

По его словам, республики договорились о том, чтобы обеспечивать максимальную загрузку вагонов, следующих между ДНР и ЛНР. Это позволит исключить порожний пробег и, соответственно, увеличить эффективность железнодорожных перевозок.

Напомним, в январе 2018 года ДНР и ЛНР подписали соглашение о взаимодействии при организации железнодорожных перевозок.