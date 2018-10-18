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ДНР и ЛНР оптимизируют железнодорожные перевозки

Экономика

Цель оптимизации – исключить движение порожних вагонов

Донецк, 18 октября 2018, 13:48 — REGNUM  Донецкая и Луганская Народные Республики (ДНР и ЛНР) договорились качественно улучшить взаимодействие в вопросе железнодорожных перевозок, заявил исполняющий обязанности министра транспорта ДНР Дмитрий Подлипанов, сообщает 18 октября «Донецкое агентство новостей».

По его словам, республики договорились о том, чтобы обеспечивать максимальную загрузку вагонов, следующих между ДНР и ЛНР. Это позволит исключить порожний пробег и, соответственно, увеличить эффективность железнодорожных перевозок.

Напомним, в январе 2018 года ДНР и ЛНР подписали соглашение о взаимодействии при организации железнодорожных перевозок.

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Экономика ДНР и ЛНР
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