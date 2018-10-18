Минфин Казахстана назвал условия налоговой амнистии

Астана, , 12:01 — REGNUM С 1 января 2019 года министерство финансов Казахстана проведет налоговую амнистию для малого и среднего бизнеса, сообщает 18 октября издание Zakon. kz со ссылкой на главу ведомства Алихана Смаилова.

По его словам, в Казахстане около 90 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса имеют налоговую задолженность на сумму 294 млрд тенге ($810 млн). В рамках амнистии планируется списать около 111 млрд тенге ($306 млрд) пени и 5,8 млрд тенге ($16 млн) штрафов при условии погашения основного долга.

Налоговая амнистия будет произведена по задолженностям, сформированным до выступления президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября Назарбаев выступил с обращением к народу, в котором предложил меры поддержки предпринимателей, в том числе проведение налоговой амнистии и малого и среднего бизнеса.

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