Средняя зарплата в Казахстане вырастет на 9,1%

Астана, , 09:22 — REGNUM Средняя заработная плата в Казахстане во всех секторах экономики увеличится на 9,1%, заявил министр финансов республики Алихан Смаилов на пресс-конференции в правительстве, сообщает 18 октября издание Today.kz.

Министр отметил, что в рамках послания президента Казахстана Нурсултана Назарбаева на повышение минимальной заработной платы в течение трех лет будет выделено 288 млрд тенге ($790 млн), в том числе 85,8 млрд тенге ($235 млн) — на непосредственное повышение зарплат гражданских служащих.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября в своем послании президент Казахстана заявил, что с 1 января 2019 года в 1,5 раза поднимется минимальная заработная плата. Это приведет к повышению заработных плат за счет уменьшения налогооблагаемой части дохода.

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