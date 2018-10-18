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Средняя зарплата в Казахстане вырастет на 9,1%

Экономика

Рост реальных доходов составит 4,6%

Средняя зарплата в Казахстане вырастет на 9,1%
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Рост зарплаты

Астана, 18 октября 2018, 09:22 — REGNUM  Средняя заработная плата в Казахстане во всех секторах экономики увеличится на 9,1%, заявил министр финансов республики Алихан Смаилов на пресс-конференции в правительстве, сообщает 18 октября издание Today.kz.

Министр отметил, что в рамках послания президента Казахстана Нурсултана Назарбаева на повышение минимальной заработной платы в течение трех лет будет выделено 288 млрд тенге ($790 млн), в том числе 85,8 млрд тенге ($235 млн) — на непосредственное повышение зарплат гражданских служащих.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября в своем послании президент Казахстана заявил, что с 1 января 2019 года в 1,5 раза поднимется минимальная заработная плата. Это приведет к повышению заработных плат за счет уменьшения налогооблагаемой части дохода.

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Экономика Казахстана
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