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Имран Хан обсудит с правительством политику в отношении МВФ

Экономика

Возможно Исламабад откажется от кредитов международной организации

Имран Хан обсудит с правительством политику в отношении МВФ
Chatham House
Имран Кхан

Исламабад, 18 октября 2018, 09:02 — REGNUM  Премьер-министр Пакистана Имран Хан проведет заседание кабинета министров, сообщает 18 октября Geo TV.

Темой встречи будет работа министерства финансов, которая должна обеспечить уверенность в предстоящих переговорах с Международным валютным фондом (МВФ).

Ранее Имран Хан заявлял, что Пакистану, возможно, не придется обращаться в МВФ за кредитами, выражая надежду на то, что правительство сможет само справиться с внутренними экономическими проблемами.

Напомним, вопрос обращения к МВФ носит не только экономический, но и политический характер. Так, Пакистан также ведет переговоры с Саудовской Аравией, в случае успеха которых Исламабад переориентируется на королевство.

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