В Свердловской области санврачи забраковали 8% сигарет

Екатеринбург, , 07:07 — REGNUM В Свердловской области Роспотребнадзор за январь-сентябрь забраковал 3038 пачек табачной продукции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ведомстве.

Это около 8% всех проверенных за девять месяцев пачек. Из них 2284 импортного производства.

Примечательно, что всего было проверено 39 522 пачки табачной продукции, среди которых 3088. Таким образом, основная часть брака приходится на импорт, из которого большинство продукции забраковали.

Среди основных нарушений — отсутствие сопроводительных документов и несоблюдение требований к маркировке.