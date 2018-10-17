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Снижение реальных доходов граждан России ускорилось в сентябре

Экономика

Реальные доходы населения снижаются второй месяц подряд

Москва, 17 октября 2018, 21:45 — REGNUM  Реальные располагаемые денежные доходы граждан России в сентябре сократились на 1,5% в годовом выражении. Такие данные приводятся в новом докладе Росстата «О социально-экономическом положении России».

Таким образом, снижение реальных доходов граждан в сентябре ускорилось. В августе данный показатель снизился на 0,9% после роста на протяжении восьми месяцев.

Реальные располагаемые денежные доходы — это доходы граждан за вычетом обязательных платежей, скорректированные с учётом инфляции.

В сентябре инфляция, по данным Росстата, составила 0,2% после нулевого показателя в августе, а в годовом выражении — ускорилась до 3,4% с 3,1% в августе, достигнув максимального значения с июля 2017 года.

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Доходы населения
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