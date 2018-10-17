Регионы Италии просят отсрочить выплаты дохода от гражданства

Рим, , 18:29 — REGNUM Региональные власти Италии в целом поддерживают намерение правительства страны ввести «доход от гражданства», но просят отсрочить реформу на 1−2 года и увеличить число сотрудников центров занятости, сообщает Il Fatto Quotidiano в среду, 17 октября.

В бюджет страны на 2019 год включены выплаты по доходу от гражданства, а также пенсии гражданина. Минимальный доход любого гражданина Италии должен будет составлять не менее 780 евро.

Временно безработные граждане должны будут зарегистрироваться в центрах занятости и смогут получать доход от гражданства во время своего переобучения в обмен на участие в общественных работах. В правительстве считают, что такие меры одновременно помогут росту занятости и поддержат граждан в период, когда у них нет работы.

Число сотрудников центров занятости в Италии составляет около 8 тысяч человек, в Германии этот показатель в 14 раз больше, заявили изданию представители региональных властей. Они просят правительство «быть реалистами» и сначала увеличить число сотрудников центров, а потом уже вводить новые правила.

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