Газовый рынок США в преддверии отопительного сезона

Вашингтон, , 15:38 — REGNUM За октябрь 2018 года природный газ на национальной газовой бирже США Henry Hub подорожал на 8,78%, 16 октября цена фьючерсов с поставкой в ноябре 2018 зафиксировалась на уровне 116,78 долларов за тысячу кубометров.

Резкий рост цен обусловлен увеличением спроса, который в сентябре составил 9%. На восточном побережье США установилась не по сезону жаркая погода, одновременно на северо-востоке страны резко похолодало. Эксперты надеются на возвращение температур к средним для текущего периода значениям и рассчитывают на возвращение котировок в норму.

Однако имеются основательные причины полагать, что этого не произойдет. По данным управления энергетической информации министерства энергетики США, в конце сентября 2018 года запасы природного газа в подземных хранилищах составляли 802,5 млрд кубометров, что на 17,8 млрд кубометров меньше, чем в конце сентября 2017 года, и на 19,5 млрд меньше, чем среднее значение за последние пять лет. К концу октября технические возможности позволят увеличить запасы газа в подземных хранилищах только до 915 млрд кубометров, это будет самым низким показателем начиная с 2005 года.

Причина — затяжная и суровая зима 2017/2018 года и холода, затянувшиеся до апреля 2018 года. В результате время для закачки газа в ПХГ сократилось на 4 недели, и теперь США могут уже второй год подряд столкнуться с дефицитом природного газа. При этом правительство ничего не может поделать с планами газовых трейдеров по экспорту сжижаемого на территории страны природного газа — долгосрочные контакты подписаны частными компаниями, находящимися вне юрисдикции США. Может возникнуть крайне неприятная ситуация и для экспортеров: дефицит газа в самих США неизбежно подтолкнет вверх цены на Henry Hub, что приведет к тому, что СПГ из США потеряет всякую экономическую привлекательность.

Планы Дональда Трампа о том, что Штаты способны конкурировать с «Газпромом» на европейском газовом рынке, таким образом, целиком и полностью зависят от погодных условий на протяжении отопительного сезона. Не исключено, что повторится ситуация, когда Америке снова придется закупать СПГ, произведенный на российском заводе «Ямал-СПГ».