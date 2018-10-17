Силуанов ошибся? В 2019 году в РФ ждут резкого подорожания топлива?

Москва, , 14:47 — REGNUM Если в 2019 году на внешнем рынке цена на нефть избежит сильных колебаний, то механизм отрицательного акциза, обещанный первым вице-премьером РФ Антоном Силуановым, действительно может стабилизировать топливные цены внутри РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 октября заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Однако, кроме акцизов, есть и другие факторы.

«Самый главный из них — это конъюнктура мирового нефтяного рынка, — объяснил экономист. — Если цены там начнут сильно расти, у российских нефтетрейдеров это вызовет искушение подтянуть внутренние цены к росту мировых. Если же они начнут снижаться, это опять-таки будет вызывать искушение скомпенсировать потери на мировом рынке за счёт увеличения цен на внутреннем. Иными словами, любые колебания цен могут использоваться как основание для увеличения внутренних цен на топливо».

Колганов подчеркнул, что, если на внешнем рынке сильных колебаний не случится, то механизм отрицательного акциза может сработать достаточно позитивно и действительно стабилизировать цены.

«К сожалению, мы слишком сильно зависим от внешнеэкономической конъюнктуры, чтобы сбрасывать этот фактор со счетов», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам первого вице-премьера РФ Антона Силуанова, правительство не планирует увеличения топливных цен в 2019 году.

«Мы не рассчитываем ни на какие скачки (цен на топливо), и никакие скачки не планируются. Потому что, несмотря на рост акцизов начиная с 1 января 2019 года, у нас предусмотрен механизм отрицательного акциза, который будет передаваться нефтеперерабатывающим компаниям и в результате которого будет скомпенсировано это увеличение нагрузки. Поэтому никакого роста цен на топливо, на бензин и дизельное топливо начиная со следующего года не планируется», — сказал Силуанов.

Вместе с тем до этого Счётная палата РФ дала официальный отзыв на проект федерального бюджета 2019−2021 года, и отметила, что опасается резкого скачка цен на топливо с 2019 года.

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