Доллар «нащупал дно»

Москва, , 14:16 — REGNUM В ближайшие дни восстановление доллара США будет набирать обороты. Об этом сообщил ИА REGNUM аналитик компании «ФинИст» Андрей Перекальский.

В последние дни, до понедельника 15 октября включительно, продолжалось ослабление «американца» (доллара США, USD) по отношению к другим активам, в том числе и к рублю, вызванное недавним серьёзным падением на фондовых площадках в США и в других финансовых центрах по всему миру.

Однако уже во вторник-среду ситуация на фондовых площадках начала приходить в норму (основные американские биржевые индексы во вторник развернулись вверх), нефтяные котировки практически прекратили рост, а индекс доллара DXY стабилизировался в диапазоне между 94,50 и 95. Укрепление рубля, естественно, замедлилось. Более того: рубль так и не смог закрепиться ниже отметки 65 рублей за доллар в связи с тем, что график котировок валютной пары USD/RUB упёрся в линию недельного восходящего тренда, начавшегося ещё в конце февраля текущего года.

Наблюдаемое нами в последнее время укрепление рубля вызвано исключительно временной слабостью американской валюты. Тем не менее такое временное ослабление вряд ли развернет общий повышательный тренд «американца», хорошо подкреплённый воздействием долговременных фундаментальных факторов.

В то же время следует отметить, что все факторы, способствовавшие восстановлению рубля в сентябре и первой половине октября, носили (и носят) исключительно временный характер. И, более того, их действие уже практически исчерпалось. Даже нефтяные котировки в последние дни прекратили свой рост. Напротив, фундаментальные факторы, действующие против рубля, сохранились. И их действие неизбежно пересилит влияние временных факторов, работающих на рубль.

Вероятно, процесс уже начался. Доказательством этому может служить рост котировок почти сразу после открытия торгов по валютной паре доллар США против российского рубля (USD/RUR) в среду, 17 октября. Из этого можно сделать вывод о том, что восстановление доллара США будет набирать обороты, если не сегодня-завтра, то уже в ближайшие дни.

На четверг, 18 октября, наиболее вероятная траектория движения котировок валютной пары USD/RUR выглядит так: сначала небольшое снижение на открытии торгов (скорее всего, не ниже, чем 65 рублей за доллар). Затем быстрый разворот вверх, закрепление выше нижней границы ценового разрыва 15 октября, расположенного в районе 65,70, и постепенное восстановление к верхней границе этого разрыва на отметке чуть выше 66 рублей за доллар. Если какой-либо из ближайших торговых дней закроется выше значения в 66,30 рублей за доллар, то восходящее движение в сторону зоны сопротивления 68,30−80 продолжится.

Вывод: при развороте вверх покупать доллары против рубля. Тем более, что сформировавшийся тренд на ослабление рубля является долгосрочным (начался в конце февраля т.г. в недельном масштабе) и хорошо поддерживается фундаментально. А то укрепление национальной валюты, которое мы наблюдали в последнее время, является всего лишь коррекцией к этому тренду. Дополнительным сигналом к покупке «американца» может послужить закрепление индекса доллара DXY выше отметки 95.

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