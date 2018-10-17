Заволжский моторный завод получил статус индустриального парка

Заволжье, Нижегородская область, , 12:28 — REGNUM Министерство промышленности и торговли РФ присвоило ПАО «Заволжский моторный завод» (ЗМЗ, входит в группу Sollers) статус индустриального парка. Согласно приказу Минпромторга «Индустриальный парк «ЗМЗ» внесен в реестр индустриальных (промышленных) парков РФ, сообщает предприятие.

По словам генерального директора завода Сергея Рябова, получение статуса индустриального парка облегчит привлечение инвестиций под развитие новых проектов, будет способствовать дальнейшему комплексному реинжинирингу промплощадки, обеспечению «второй» жизни модернизированным и высвобождаем площадям и формированию новых высококвалифицированных рабочих мест.

«Надеемся, новый статус будет способствовать развитию существующих промышленных проектов в Заволжье, а также привлечению новых инвесторов», — отметил министр промышленности и торговли Нижегородской области Максим Черкасов.

Управляющей компанией индустриального парка стал ЗМЗ. Завод стал первым предприятием на территории Нижегородской области, которое получил статус индустриального парка.

ИА REGNUM напоминает, стратегию по созданию индустриального парка завод реализует с 2012 года. В настоящее время уже 14 компаний ведут свою производственную деятельность на площадке промпарка.

Как сообщалось, также планируется присвоить статус индустриальных парков Горьковскому автозаводу и Борскому стекольному заводу. В Заволжье при этом планировалось создать территорию опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), что также дает ряд преференций инвесторам.