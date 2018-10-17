На Амурском заводе не удовлетворены качеством образования в техникумах

Хабаровск, , 09:24 — REGNUM Одна из проблем, которую приходится решать специалистам отдела кадров Амурского судостроительного завода в течение нескольких последних лет, — несоответствие квалификации выпускников техникумов реалиям современного производства. Этому вопросу было посвящено расширенное совещание в службе управления персоналом, сообщила пресс-служба предприятия.

На заводе отметили, что качество среднего технического образования таково, что не позволяет выпускнику в короткие сроки влиться в производственный процесс и стать его полноценным участником.

«Ему необходимы знания и квалификация на порядок выше тех, что дает ему диплом выпускающего его учебного заведения», — говорится в сообщении.

К совещанию специалисты кадровой службы завода подготовили мотивированные предложения, которые касаются основных аспектов деятельности образовательных учреждений и направлены исключительно на повышение качества получаемого будущими корабелами образования. Эти предложения будут направлены в адрес губернатора Хабаровского края и главы Комсомольска-на-Амуре.

Амурский судостроительный завод — одно из старейших предприятий судостроительного профиля в Дальневосточном регионе России. Завод расположен в Комсомольске-на-Амуре. Его мощности обеспечивают возможность строительства подводных лодок, кораблей и судов спусковой массой до 10 тыс. тонн, длинной до 150 м и шириной до 15 м, выполнения средних ремонтов подводных лодок проектов 971, 877.