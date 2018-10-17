Трамп: Повышение базовой ставки ФРС — главная угроза

Вашингтон, , 02:02 — REGNUM Стремительное повышение базовой ставки Федеральной резервной системы США является главной угрозой, заявил американский президент Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox Business.

«Для меня главная угроза — это ФРС. Они так быстро повышают базовую ставку, да и к тому же они слишком независимы», — пожаловался Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября президент США Дональд Трамп заявил, что Федеральная резервная система функционирует неправильно. По его словам, ФРС «сошла с ума».

В конце сентября ФРС подняла базовую ставку на 0,25 процентного пункта. Трамп тогда заявил, что подобные меры могут поднять долговую нагрузку и вызвать проблемы с занятостью населения.

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