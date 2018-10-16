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Костромские фермеры собрали 90% урожая

Экономика

В регионе завершается уборочная кампания

Кострома, 16 октября 2018, 18:41 — REGNUM  В полях Костромской области осталось убрать 10% урожая, сообщает областное телевидение «Русь». В регионе подводят итоги уборочной кампании.

Картофеля и овощей убрано 90 процентов от плана, в их уборке было занято 71 сельхозпредприятие. В ближайшие дни собирать зерновые завершит последнее хозяйство из Павинского района.

В связи с тем, что у двух хозяйств из строя выходила техника, в Костромском районе осталось убрать наибольший объем овощей. Из-за высокой влажности почвы в Сусанинском районе техника не может выйти в поля. Помощь хозяйствам окажут местные жители и механизаторы из соседних сельхозпредприятий.

ИА REGNUM напоминает, костромские фермеры выполнили план по заготовке кормов на 101,4%. По данным областного департамента агропромышленного комплекса заготовлено 255 тысяч тонн силосной массы и 65,5 тысяч тонн сена, а также 29 тысяч тонн сенажа и зерносенажа. Специалисты утверждают что этого достаточно, чтобы прокормить животных зимой.

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Урожай
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