Костромские фермеры собрали 90% урожая

Кострома, , 18:41 — REGNUM В полях Костромской области осталось убрать 10% урожая, сообщает областное телевидение «Русь». В регионе подводят итоги уборочной кампании.

Картофеля и овощей убрано 90 процентов от плана, в их уборке было занято 71 сельхозпредприятие. В ближайшие дни собирать зерновые завершит последнее хозяйство из Павинского района.

В связи с тем, что у двух хозяйств из строя выходила техника, в Костромском районе осталось убрать наибольший объем овощей. Из-за высокой влажности почвы в Сусанинском районе техника не может выйти в поля. Помощь хозяйствам окажут местные жители и механизаторы из соседних сельхозпредприятий.

ИА REGNUM напоминает, костромские фермеры выполнили план по заготовке кормов на 101,4%. По данным областного департамента агропромышленного комплекса заготовлено 255 тысяч тонн силосной массы и 65,5 тысяч тонн сена, а также 29 тысяч тонн сенажа и зерносенажа. Специалисты утверждают что этого достаточно, чтобы прокормить животных зимой.