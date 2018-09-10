Костромская область перевыполнила план по заготовке кормов

Кострома, , 17:02 — REGNUM Костромские фермеры выполнили план по заготовке кормов на 101,4%, сообщает пресс-служба губернатора области. Кормозаготовительную кампанию завершили 203 хозяйства региона, более 10 — продолжают заготавливать зерносенаж и сенаж.

По данным областного департамента агропромышленного комплекса заготовлено 255 тысяч тонн силосной массы и 65,5 тысяч тонн сена, а также 29 тысяч тонн сенажа и зерносенажа. Специалисты утверждают что этого достаточно, чтобы прокормить животных зимой.

Отметим, что в регионе продолжаются работы по сбору урожая. 127 хозяйств ведут уборку зерновых культур: 24 тысячи гектаров уже убрано, 34 тысячи тонн зерна намолочено. 28 сельхозорганизаций приступили к уборке картофеля и овощей. Картофеля собрано со 112 гектаров, овощей — с 20 гектаров.

ИА REGNUM напоминает, что заготовка сена в Костромской области отставала от плана из-за дождей. Чтобы не отставать от графика работ глава региона Сергей Ситников поручил дорожникам и лесникам помочь фермерам северо-восточных районов области запастись кормами. В 2017 году костромские аграрии заготовили 247,1 тыс. тонн силосной массы, сена — 71,8 тыс. тонн, сенажа — 33,3 тыс. тонн, зерносенажа — 41,8 тыс. тонн и 0,3 тыс. тонн соломы.