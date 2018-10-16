Список 50 самых влиятельных бизнесменов опубликован в Казахстане

Астана, , 17:04 — REGNUM Список 50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана опубликовал журнал Forbes Kazakhstan.

Первое место в нем занимает 52-летний зять президента Казахстана Тимур Кулибаев. За минувший год он полностью оставил бизнес по золотодобыче, но стал единственным акционером АО «Каспий нефть». Кулибаев выкупил долю российского миллиардераМихаила Гуцериева, а также добился разрешения на покупку активов в порту Высоцк Ленинградской области, в 50 км от финской границы. При этом цена принадлежащих Кулибаеву акций «Халык Банка», интегрированного с «Казкомом» на Лондонской бирже снова упала.

Кулибаев — председатель Казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса Kazenergy, президиума национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен», президент Национального олимпийского комитета РК и вице-президент Олимпийского совета Азии. Независимый директор российского «Газпрома».

На втором месте бывший секретарь Совета безопасности и бывший управляющий делами президента Казахстана 60-летний Булат Утемуратов. Основатель инвесткомпании «Верный Капитал». Компании принадлежат отели Ritz-Carlton в Вене, Москве и Астане, отель Rixos Borovoe, франшиза фастфуда Burger King в Казахстане, информационно-аналитический интернет-портал Informburo. kz, университет Narxoz, компания по управлению недвижимостью Global Development, золотодобывающая компания RG Gold. Сам Утемуратов является собственником миноритарной доли транснацио­нального трейдера Glencore Plc, является мажоритарным акционером ForteBank и контролирует 28,5% ТОО «КаР-Тел» (оператор связи «Билайн»).

Третью строчку рейтинга занимает бывший председатель совета директоров компании «Казахмыс» 57-летний Владимир Ким. На данный момент он президент и крупный акционер горнодобывающей компании KAZ Minerals PLC, акции которой котируются на Лондонской бирже. Среди активов компании крупнейшие в СНГ медные проекты «Бозшаколь» и «Актогай». Бизнесмену принадлежат 70% в ТОО «Корпорация Казахмыс», мажоритарная доля в АО «Bank RBK» и 25% в АО «Казахалтын».

В список также вошли: Алиджан Ибрагимов, Рашит Сарсенов, Нурлан Смагулов, Кайрат Сатыбалды, Вячеслав Ким, Айдын Рахимбаев, Кайрат Боранбаев, Даурен Жаксыбек, Бахытбек Байсеитов, Александр Клебанов, Кенес Ракишев, Александр Белович, Серикжан Сейтжанов, Галимжан Есенов, Эдуард Ким, Олег Новачук, Нурали Алиев, Айдан Карибжанов, Раимбек Баталов, Еркин Татишев, Динмухамет Идрисов, Данияр Абулгазин, Анатолий Балушкин, Сержан Жумашов, Орифджан Шадиев, Аблай Мырзахметов, Кайрат Мажибаев, Арманжан Байтасов, Алмас Султангазин, Берик Каниев, Бауржан Оспанов, Ельдар Абдразаков, Александр Гарбер, Ерлан Баймуратов, Сергей Кан, Ерлан Нигматулин, Бахаридин Аблазимов, Сергей Терещенко, Есенгали Байменов, Сайдулла Кожабаев, Юрий Пак, Андрей Лаврентьев, Владимир Денисов, Тимур Куанышев, Ибрагим Акдрашев, Иван Сауэр и Сагат Тугельбаев.