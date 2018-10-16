Рубль увидел «свои» внешние факторы — эксперт

Москва, , 14:54 — REGNUM «Американская повестка» очевидно доминирует в механизмах курсообразования мировых валют. Об этом сообщил ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.

По его словам, внутренние факторы на фоне отсутствия явных следов активности ЦБ на валютных торгах и вялых размещений ОФЗ, в настоящее время прочно отступают на второй план.

Эксперт считает, что в новых валютных прогнозах надо учитывать возросшую валютная волатильность расчётных единиц развивающихся рынков в целом (к которым принадлежит и российский рубль), продолжающаяся уже более полугода, с редкими эпизодами затишья, связана как со свершившимися по факту торговыми войнами и опасениями их жёстких последствий для мировой экономики, так и с относительно безобидными словесными перепалками Дональда Трампа с его зарубежными партнёрами (сейчас в фокусе всеобщего внимания спекуляции на тему дальнейшего дипломатического конфликта с саудитами из-за убийства в Анкаре оппозиционного журналиста, и эта история чревата уже настоящими шоками в мировых ценах на нефть, если она будет доведена до «фирменного» трамповского абсурда — что, впрочем, маловероятно, учитывая, что саудиты — не просто союзники США в важном нефтеносном регионе, но и крупные инвесторы в американские высокотехнологичные стартапы и казначейские облигации).

Между тем, рубль 15 октября в ходе американских торгов тестировал минимум к доллару на уровне 66,19, после чего продолжил укрепление до нынешних 65,34 рубля за доллар, где и взял паузу. В паре с евро рубль разменял отметку 76 и сейчас торгуется по 75,92 рублей за евро — причём, укрепление отечественной валюты не остановили даже вчерашние разочаровавшие всех данные по промышленному производству РФ за сентябрь, которое выросло всего на 2,1% при консенсус-прогнозе 2,5% и предыдущем значении +2,7%.

Тем временем, избыточно укрепившийся доллар причиняет всё больше и больше проблем экономике США накануне ноябрьских выборов в конгресс. Так, согласно опубликованным вчера данным, дефицит бюджета США в 2018 году увеличился почти до $780 млрд, преимущественно, из-за роста расходов. Рост расходов, в свою очередь, был главным образом связан с обслуживанием госдолга на фоне роста доходностей по казначейским облигациям из-за повышения процентных ставок ФРС. Давление на его главу Джерома Пауэлла, скорее всего, будет возрастать, и это тоже надо учитывать в среднесрочной перспективе.

Имея в виду всё вышесказанное, мы приходим к выводу, что нынешнее укрепление рубля не так уж одиозно по своей сути. Мы понимаем, что против рубля играет дюжина различных факторов, тогда как в его пользу — от силы два или три. Но именно сейчас, в моменте, последние берут временный реванш, поэтому было бы логично видеть на фоне очередной публикации минэнерго США по запасам нефти, которая может выйти в позитивном ключе, рост рубля в среду до первого промежуточного уровня сопротивления — 65,43 рублей за доллар, отметил эксперт.

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