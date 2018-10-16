Поручение губернатора: в свердловский Качканар сделают новый въезд

Качканар, Свердловская область, , 10:34 — REGNUM Министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков в рамках дня министерства проинспектировал строительство нового въезда в Качканар. Проект реализуется по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Как пояснил Василий Старков, в этом году на разработку проектной документации и подготовительные работы для Качканара из областного бюджета было направлено 95 миллионов рублей. «Уже сейчас, в ходе работы согласительной комиссии по формированию муниципальных бюджетов в региональном минфине, мы добились выделения дополнительных 192 миллионов рублей на следующий год. Эти деньги позволят не только начать строительство, но завершить его и ввести новый въезд в эксплуатацию», — рассказал министр.

В настоящее время подготовлена проектная документация на строительство дороги, получены заключения экспертизы. Состоялись торги на выполнение работ первого подготовительного этапа. Речь идет о разрубке полосы отвода и устройстве подошвы насыпи. В начале следующего года планируется провести конкурсные процедуры на работы второго основного этапа строительства. Это устройство земляного полотна и слоев дорожной одежды.

Планируется, что новая дорога пройдет от нулевого пикета — поворота с трассы Верхняя Тура — Качканар до города. Будут продлены улицы Магистральная, Гагарина, Тагильская и обустроена развязка на их пересечении. Ожидается, что новая дорога и обновленная схема движения не только сделают въезд в город более комфортным, но и объединят в единую транспортную сеть центр города, 10, 11 и 12 микрорайоны. Расстояние до центра города сократится на 2,5 километра, повысится транспортная доступность некоторых территорий, это придаст новый импульс к их развитию.

Обновление въезда в Качканар должно внести свой вклад в повышение безопасности дорожного движения. Расширение проезжей части до четырех полос, установка светофоров на перекрестке улиц Магистральной и Тагильской позволят снизить аварийность на подъезде к городу. Кроме того, будет исключены несанкционированные выезды на дорогу лесовозов и другой тихоходной крупногабаритной техники.

Напомним, Евгений Куйвашев поручил проработать вопрос строительства нового современного въезда в город апреле 2017 года, во время посещения Качканара.

Также в ходе дня министерства Василий Старков обсудил вопрос строительства моста в поселке Именновский. Здесь южная и северная части поселка отделены друг от друга рекой, через которую нет стационарной автомобильной переправы, только подвесной пешеходный мост.

Глава регионального минтранса рекомендовал муниципалитету подготовить проектную документацию на строительство стационарного моста через реку Большая Именная. После этого министерство сможет поддержать ходатайство администрации Качканара перед минфином области по направлению денег из областного бюджета на устройство стационарной переправы.