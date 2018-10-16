Барнаульский водоканал обновил рейтинг управляющих компаний

Барнаул, , 09:47 — REGNUM Рейтинг управляющих компаний по своевременности оплаты за услуги водоснабжения и водоотведения за 9 месяцев 2018 года составил барнаульский водоканал, сообщает 16 октября пресс-служба предприятия.

«Это своеобразный анализ работы управляющих компаний. Таким образом мы можем выразить благодарность и признательность нашим надежным партнерам и показать другим компаниям, к чему можно и нужно стремиться», — сообщила коммерческий директор «Росводоканал Барнаул» Татьяна Колганова.

Верхняя часть списка, пояснили на предприятии, осталась неизменной. В нее вошли три компании, присутствовавшие в рейтинге ранее, а также четыре новых. Список «худших» оказался стабильным — в нем по-прежнему находятся должники, которые сохраняют высокий уровень задолженности.

В свою очередь, генеральный директор «Росводоканал Барнаул» Дмитрий Масловский выразил надежду на то, что в дальнейшем список лучших будет пополняться, а злостных должников — уменьшаться.

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