Вторник, 16 Октября 2018 года
10:54:44 МСК

Барнаульский водоканал обновил рейтинг управляющих компаний

Экономика

Должникам есть к чему стремиться, считают в водоканале

Барнаул, 16 октября 2018, 09:47 — REGNUM  Рейтинг управляющих компаний по своевременности оплаты за услуги водоснабжения и водоотведения за 9 месяцев 2018 года составил барнаульский водоканал, сообщает 16 октября пресс-служба предприятия.

«Это своеобразный анализ работы управляющих компаний. Таким образом мы можем выразить благодарность и признательность нашим надежным партнерам и показать другим компаниям, к чему можно и нужно стремиться», — сообщила коммерческий директор «Росводоканал Барнаул» Татьяна Колганова.

Верхняя часть списка, пояснили на предприятии, осталась неизменной. В нее вошли три компании, присутствовавшие в рейтинге ранее, а также четыре новых. Список «худших» оказался стабильным — в нем по-прежнему находятся должники, которые сохраняют высокий уровень задолженности.

В свою очередь, генеральный директор «Росводоканал Барнаул» Дмитрий Масловский выразил надежду на то, что в дальнейшем список лучших будет пополняться, а злостных должников — уменьшаться.

Читайте также: В Барнауле начали отключать должников за воду

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Долги за жилищно-коммунальные услуги
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить