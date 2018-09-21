В Барнауле начали отключать должников за воду

Барнаул, , 11:37 — REGNUM Барнаульский водоканал отключил с начала сентября подачу воды 15 абонентам, задолжавшим за услуги более 268 тысяч рублей, сообщила 21 сентября пресс-служба предприятия.

Коммерческий директор «Росводоканал Барнаул» Татьяна Колганова пояснила, что отключение должников является крайней мерой после того, как были испробованы другие варианты воздействия.

«Напоминания, устные и письменные предупреждения — не возымели действия. И нужно отметить, что ограничение — мера эффективная», — сказала она, подчеркнув, что барнаульцы гасят долги сразу, как только увидят бригаду водоканала или в ближайшие часы.

Отмечается, что спецбригада, которая занимается отключением водоснабжения у должников была сформирована в начале сентября. В списки на ограничения попадают все абоненты, чей долг превышает два месяца.

В настоящее время просроченная задолженность абонентов за услуги барнаульского водоканала составляет 478 млн рублей, из них 56 млн накопили жители частного сектора.

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