Производство золота в Казахстане выросло на 13%

Астана, , 07:32 — REGNUM По итогам девяти месяцев 2018 года производство необработанного, полуобработанного и порошкового золота в Казахстане составило 71 361 кг, что на 12,9% больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщили в комитете по статистике министерства национальной экономики республики.

За отчетный период объем производства обработанного, полуобработанного или порошкового серебра составил 711 280 кг, что на 10,4% меньше, чем в январе — сентябре 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первой половины 2018 года производство обработанного, полуобработанного и порошкового золота в Казахстане выросло на 8,4%, до 44 965 кг.

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