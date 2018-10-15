Автомобильное топливо в Киргизии подорожало на 9,2%

Бишкек, , 17:32 — REGNUM За 9 месяцев 2018 года стоимость горюче-смазочных материалов в Киргизии возросла в среднем на 9,2%. За этот период цены на бензин выросли в среднем на 8,4%, а на дизельное топливо — на 14,5%. Такие данные приводятся в докладе национального статистического комитета, пишет «Knews».

Притом сильнее всего автомобильное топливо подорожало в Нарынской области, где стоимость дизтоплива увеличилась на 19,8% и на бензин — на 11,8%. Наименьший рост цен на дизельное топливо зафиксирован в Ошской области — на 8,9%, а расценки на бензин медленнее всего росли в городе Ош — на 3,5%.

На автозаправочных станциях киргизской столицы бензин марки А-95 за эти месяцы подорожал с 42,8 до 46,2 сома (с 40,8 до 44 рублей), марки А-92 — с 40,3 до 43,7 сома (с 38,4 до 41,6 рубля), марки А-80 — с 35,7 до 41,2 сома (с 34 до 39,2 рубля), дизтопливо — с 38,7 до 44,7 сома (с 36,8 до 42,6 рубля).

ИА REGNUM напоминает, что Киргизия в месяц завозит из-за рубежа до 100 тысяч тонн горюче-смазочных материалов. Потребности страны в автомобильном горючем на 90% покрываются за счет поставок бензина и дизельного топлива из России и Казахстана. Оставшиеся 10% ГСМ выпускают местные нефтеперерабатывающие заводы.

Отметим, что в настоящее время Киргизия занимает 17-е место в общемировом рейтинге бензиновых цен от международного агентства Global petroleum prices. Средняя стоимость этого вида автомобильного топлива в республике по состоянию на 8 октября 2018 года составила $0,67 (44,2 рубля по текущему курсу) за один литр.