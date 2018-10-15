Под Магаданом возрождают промышленное производство продукции из нерпы

с. Кулу, Магаданская область, , 14:59 — REGNUM В России после 30-летнего перерыва впервые было налажено промышленное производство продукции из нерпы. Переработкой тюленьего сала в Магаданской области занялись сотрудники семейного крестьянско-фермерского хозяйства, передаёт ОТР.

«На рецептуру очень много времени потратили», — признался директор КФХ Денис Розенко.

По его словам, существующие уже веками рецепты приготовления выведывали у коренного населения, проживающего на побережье Охотского моря, обменивались опытом.

Объёмы производства небольшие. Пока в морозильных камерах лежит около тонны сырья. Используются только натуральные компоненты — соль и специи. Весь процесс занимает три дня ‑ и почти не отличается от приготовления свиного сала.

Отмечается, что промышленное производство продуктов из этого вида тюленя прекратилось в России ещё 30 лет назад. Перед распадом Советского Союза зверобои ежегодно добывали 25 тысяч голов нерпы. Сейчас ее ловят только представители малых коренных народов.

В администрации Магаданской области добавили, за три десятилетия популяция нерпы в Охотском море увеличилась в несколько раз и превысила миллион животных. При этом нерпа наносит серьёзный урон запасам рыбы.