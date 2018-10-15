Дорожный брак в Калининграде подрядчики будут исправлять за свой счёт

Калининград, , 14:27 — REGNUM Читайте также: Ремонт по-калининградски: отремонтированные дороги тонут после дождя

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов, совместно с группой чиновников, лично проинспектировал недочёты ремонта дорог в Калининграде. О том, что брак подрядчики будут исправлять за свой счёт, на своей страничке в социальной сети Facebook написала региональный министр развития инфраструктуры Елена Дятлова.

«Вместе с губернатором А.А.Алихановым и руковолителем пресс-службы правительства Д.А.Лысковым проехали по улицам города, которые ремонтировали по программе «Безопасные и качественные дороги» — Дм. Донского, Генерала-фельдмаршала Румянцева, Кутузова, Московскому проспекту, по Черняховского, Фрунзе и другим. Все недочеты (в основном это неровная установка бордюрного камня и решеток ливневых канализаций), что обнаружили, будут переданы подразделениям городской администрации, которые осуществляют технический контроль за ремонтом дорог. Исправлять всё это подрядчики будут в кратчайшие сроки и за свой счет», — написала Дятлова.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, недавно отремонтированные дороги в Калининградской области после дождей превращаются в буквальном смысле в реки. Под водой оказываются недавно отремонтированная улица Гагарина, Ленинский проспект, который усиленно ремонтировали к Чемпионату мира по футболу, проспект Калинина, который отремонтировали лишь в 2017 году.

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В 2018 году на ремонт и содержание дорог города в общей сложности будет потрачено 1,548 млрд рублей.