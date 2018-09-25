Власти Калининграда обещают усилить контроль при приёмке дорог

Калининград, , 14:06 — REGNUM

Глава Калининграда Алексей Силанов считает справедливыми упрёки граждан, которые недовольны качеством ремонта дорог. Об этом Силанов заявил сегодня, 25 сентября, на оперативном совещании в горадминистрации, где, кроме прочего, был представлен доклад «О ходе выполнения ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования городского округа «Город Калининград». В нём, в частности, указывается, что на эти нужды в 2018 году запланировано потратить в общей сложности свыше 1,548 млрд рублей.

Тем не менее, например, после ремонта центральной городской улицы — Ленинского проспекта — после первых дождей образовались лужи.

«В соцсетях появляется много фотографий, и люди справедливо негодуют. Здесь не нужно быть специалистом по геодезии, чтобы понять: есть проблемы с ливнёвками. Улицы затоплены. Так не пойдёт. Надо усилить контроль до приёмки объекта. Если ситуация не поменяется, спрашивать будем не только с подрядчиков. Это уже предмет служебных разбирательств с ответственными за контроль чиновниками», — сказал Силанов (цитата портала Klops.ru).

Капитальный ремонт этой улицы составил 78 млн рублей, а подрядчиком выступила ЗАО «АБЗ-Дорстрой». В целом на капитальный ремонт 22 объектов, именно в эту группу входит Ленинский проспект, в 2018 году выделено свыше 779 млн рублей. Об этом говорится в докладе «О ходе выполнения ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования городского округа «Город Калининград», который имеется в распоряжении ИА REGNUM.