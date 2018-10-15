В Москве завершил работу главный аграрный форум страны «Золотая осень»

Москва, , 12:10 — REGNUM В ходе XX агропромышленной выставки «Золотая осень» глава РАПУ и генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев доложил председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву о готовности членов РАПУ способствовать достижению задачи по увеличению производства и экспорта продукции АПК с текущих $20,6 млрд до $45 млрд к 2024 году.

«Золотая осень» — главный аграрный форум страны. В этом году он прошел под девизом «Возможности вне границ». Симптоматично, что главными темами стали планы развития АПК, внедрение новых технологий и эффективных форм хозяйствования, необходимость повышения рентабельности аграрного производства. В церемонии открытия выставки приняли участие председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, заместитель председателя Правительства РФ Алексей Гордеев и министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.

Группа «ФосАгро» традиционно принимает в выставке самое активное участие.

Агрономическая служба компании провела семинар по применению новых агрономических технологий и современных систем минерального питания на основе комплексных удобрений с микроэлементами. Новые агротехнологии помогут увеличить объем производства и качество сельхоз продукции. На стенде компания представила 39 марок минеральных удобрений позволяющих закрывать широкий спрос аграриев и дающих эффект на разных типах почв и для разных сельскохозяйчтвенных культур.

Как отметил Андрей Вовк, гендиректор ООО «ФосАгро-Регион» (сбытовая сеть компании на российском рынке) за год «ФосАгро-Регион» серьезно расширила географию присутствия, открыв представительства в Сибири и на Дальнем Востоке.

В ходе форума компания подписала соглашения с правительствами пяти регионов присутствия.

«Соглашения со Ставропольским краем и Башкортостаном определили направления дальнейшего взаимодействия в области повышения плодородия почв. С Волгоградской, Ульяновской и Рязанской областями соглашения о сотрудничестве подписаны впервые. Думаю, что их первым итогом должно стать повышение качества применения минеральных удобрений в этих регионах и высокие показатели урожая 2019 года», — подчеркнул заместитель гендиректора ПАО «ФосАгро» по продажам и маркетингу Сергей Пронин.