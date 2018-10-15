«Партия Дела»: идёт заявленный ранее процесс объединения аграриев

Москва, , 09:46 — REGNUM Проблемы сельского хозяйства страны решаемы, если действовать дружно, иметь поддержку общества и государства. Об этом 13 октября заявил президент Ассоциации «Росспецмаш», лидер «Партии Дела» Константин Бабкин, выступая на V Всероссийском съезде делегатов сёл, деревень и малых городов движения «Федеральный Сельсовет», передает корреспондент ИА REGNUM.

Константин Бабкин рассказал, что в отрасли «не всегда всё идёт гладко». В качестве примера он назвал результаты продаж сельхозмашин за первое полугодие 2018 года, просевшие сразу на 30%.

«Первое полугодие было провальным из-за того, что цены на зерно упали, была задержка с мерами поддержки сельского хозяйства. Сейчас ситуация немного исправляется, но из-за такого провала мы уже не смогли вырастить рекордный урожай, как в прошлом году. Не использовали возможности этого года для наращивания благосостояния наших крестьян. То, что бюджет поддержки сельского хозяйства на следующий год будет увеличен, это прекрасно, но предстоит решить много проблем. Надо улучшить экономическую политику, политику, нацеленную на поддержку аграриев», — предложил он.

По его мнению, нужно также следить за качеством продуктов, которые попадают на наши прилавки.

«Мы делаем прекрасную свинину, производим прекрасное мясо птицы, прекрасное зерно, но в процессе переработки продукции фермеров получается, что продукты, попадающие на прилавки, далеко не являются предметом высшего качества. И мы ходим по супермаркетам как по минному полю, чтобы не нарваться на полностью несъедобное. Если Минсельхоз будет следить за качеством продовольствия, ужесточать стандарт до тех ГОСТов, которые действовали в советское время, то тем самым он поднимет спрос на качественную продукцию селян, что положительно скажется на здоровье нации», — уверен Бабкин.

Он положительно отозвался о росте бюджетных возможностей Минсельхоза, однако заметил, что субсидии должны доставаться не только крупнейшим агрохолдингам, но и малым формам хозяйствования — малым и средним фермам, что важно для стабильного развития территорий.

«Цены на топливо из-за налогов в этом году сильно повысились, в целом подняли налоги… Мы говорим о развитии села и экономики, но поднятие налогов — это шаг в обратном направлении», — отметил Бабкин.

Он также коснулся политики Центробанка и высокой стоимости кредитов, подчеркнув, что «с такой денежно-кредитной политикой поднять сельское хозяйство просто невозможно».

Тем не менее Константин Бабкин выразил надежду на то, что экономическая политика будет улучшаться.

«Есть много проблем, но все они решаемы, если будет поддержка общества и государства», — заключил партийный лидер.

Директор АО «Петербургский тракторный завод», член генерального совета «Партии Дела» Сергей Серебряков назвал основные проблемы, стоящие перед сельским хозяйством:

«У нас есть потенциал увеличения объёмов продовольствия в несколько раз в ближайшие 20 лет, есть платежеспособный спрос на продовольствие, есть мировой спрос, есть для этого необходимые земли. Но деградация сельских территорий не позволяет реализовывать этот потенциал. В том числе состояние промышленности и науки не позволяет экспортировать технологии в таком масштабе, чтобы это было действительно значимой статьёй доходов как участников экономической деятельности, так и государства в целом. Очевидно, что необходимо решить фундаментальные, корневые проблемы экономического уклада, в том числе в сельском хозяйстве. А корень, с моей точки зрения, в том, что у нас очень много сделано в угоду крупному бизнесу. Я не хочу сказать, что это плохо, но когда только для него — это чрезвычайно плохо, это зло».

Представитель «Партии Дела» в Законодательном собрании Забайкальского края, заместитель председателя комитета по аграрной политике и природопользованию Заксобрания Анатолий Вершинин обратил внимание на задачу экспорта сельхозпродукции.

«Все понимают, что экспорт — это правильное направление, но подход не должен быть таким однобоким. Крестьянин излишек продукции, конечно, всегда продавал. Но могу сказать на примере своего личного хозяйства: никогда не покупаю кусок мяса, овощи, мёд и так далее. В первую очередь я всегда думаю о семье, а потом уже о продаже на сторону», — заявил он.

К самой идее экспорта нужно подходить, учитывая интересы товаропроизводителя. Выступающий привёл цифры, согласно которым фермеры от рекордного урожая 2017 года недополучили 120 млрд рублей.

«Если мы таким образом будем вести экспорт, то всяческие посредники на этом наживутся, а сам крестьянин, который горбатится на земле, от этого мало что получит. И при таком случае, конечно, мы не найдём денег на социальное развитие села», — сказал Вершинин.

Он заметил, что состояние дел в статистических отчётах отличается от реального и нередко приукрашено.

«У нас постоянно звучат победные реляции о рекордных урожаях (это действительно так), о производстве свинины, мяса птицы, о том, что доходы от экспорта сельхозпродукции превысили доходы от ВПК, это тоже так. И правильно, и надо это продолжать, но не надо видеть только одну сторону дела. Многое замалчивается в этом случае. Почему мы не говорим о том, что в становой отрасли животноводства, крупнорогатом животноводстве, где производятся диетическая говядина и молоко, — там как началось уменьшение голов скота с 90-х годов, так до сих пор и не остановлено. И таких примеров мы можем приводить массу. За статистическими показателями мы должны видеть реальное положение дел в глубинке, отдалённых сёлах. А там ситуация пока к лучшему мало меняется», — пояснил депутат.

Вершинин сообщил о проблемах современной сельской жизни. Это, во-первых, сокращение ФАПов и небольших больниц, которое сделало недоступной первичную медицинскую помощь. Во-вторых, сёла испытывают дефицит молодых кадров. Он напомнил о программе «Сельский доктор», по которой работникам медицины, переезжающим на село, выплачиваются деньги. По мнению Вершинина, подобная помощь нужна не только врачам, но и представителям других профессий, например, учителям.

В беседе с корреспондентом ИА REGNUM Анатолий Вершинин рассказал, что решить свои проблемы крестьяне смогут лишь вместе.

«Нам бы необходимо всем аграриям объединиться в одну политическую силу. На сегодняшний день существуют минимум четыре аграрные партии. Объединённая партия была бы действительно мощной, смогла бы продвинуть свои идеи и донести ту боль, которую хотел крестьянин выразить. Думаю, нисколько не меньше, чем у парламентской оппозиции, было бы мандатов, если бы мы действительно объединились. Я неоднократно участвовал в выборах в региональный парламент — эта тема аграрная очень востребована. Но люди не понимают, когда четыре аграрные партии — за кого голосовать-то?»

Зампред комитета по аграрной политике и природопользованию добавил, что если бы хватило времени во время выступления, он закончил бы его новой трактовкой известного лозунга: «Аграрии, объединяйтесь!»

Необходимость единой политической силы, отстаивающей интересы аграриев, признаёт и секретарь федерального совета «Партии Дела» Алексей Лапушкин.

«Нужно те проблемы, которые, в частности, озвучены на этом мероприятии, переносить из плоскости обсуждения в политическую плоскость. Есть существенная разница между тем, что мы сейчас собрались, просто поговорили, может, направили какую-то резолюцию, и тем, что 30%, например, забайкальцев голосуют за эту повестку. Нужна смена экономической политики, а для этого нужен политический инструмент», — заявил Лапушкин корреспонденту ИА REGNUM.

По его словам, определённые шаги в данном направлении уже делаются.

«Проводятся переговоры, юридические мероприятия — процесс идёт. Он, к сожалению, не быстрый в силу определенных юридических особенностей, но я думаю, что в ближайшее время — либо до нового года, либо в начале следующего года — он выйдет на завершающую стадию», — сказал он.