МВФ: Украина — самая бедная страна Европы

Киев, , 18:24 — REGNUM Украина уступила Молдавии по показателю ВВП на душу населения и таким образом стала беднейшей страной Европы, сообщило 12 октября издание «Укринформ» со ссылкой на октябрьский отчёт МВФ.

Украина заняла 134 строку мирового рейтинга с показателем $2656 на человека, Молдавия — 133-я, её показатель — $2694 ВВП на человека.

Наивысший показатель жизни в Европе у Люксембурга, чей ВВП на человека больше украинского более чем в 40 раз — $100 тыс.

Как отметил директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский, в подсчётах МВФ не учтён так называемый Паритет покупательной способности (ППС) — уровень цен на Украине. По словам эксперта, он ниже, чем в Молдавии, поэтому граждане Украины за меньшие деньги могут купить больше товаров и услуг.

Также специалисты МВФ разделили ВВП Украины на миллионы трудовых мигрантов, которых фактически нет в стране, кроме того:

«В структуре населения небольшая доля людей трудоспособного возраста. И хотя проблема старения характерна для всей Европы, в большинстве стран континента возраст выхода граждан на пенсию выше, чем в Украине, то есть период трудовой деятельности более длительный. Такие особенности подсчета, среди прочего, снижают показатель ВВП на душу населения, который лег в основу упомянутого рейтинга», — заявил президент Центра антикризисных исследований Ярослав Жалило.

Напомним, МВФ отказался обсуждать вопрос выделения очередного кредита Украине до момента принятия Верховной радой бюджета на 2019 год. Это вызывает обеспокоенность у украинских экономистов, которые признают, что золотовалютные резервы страны крайне малы.

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