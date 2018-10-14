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Китай завершил свою часть железнодорожного моста через Амур

Экономика

Первоначально срок сдачи трансграничного железнодорожного моста был намечен на 2018 год, но позже был перенесен на лето 2019 года

Пекин, 14 октября 2018, 15:59 — REGNUM  Китай завершил строительство своей части железнодорожного моста через реку Амур в районе Нижнеленинское (Еврейская автономная область) — Тунцзян (северо-восточная китайская провинция Хэйлунцзян. Об этом сегодня, 14 октября, сообщает агентство «Синьхуа»

Длина основной части моста составляет 2215 метров, он состоит из 20 пролетов. Большая часть моста находится на территории КНР. По договору 2015 года, китайская сторона отвечает за постройку 1886 метров моста (17 пролетов). Российская сторона строит оставшиеся три пролета. Возведение моста началось в 2014 году.

По проекту, пропускная способность железнодорожного моста составит порядка 21 млн тонн грузов в год. Китайская сторона инвестировала в проект 2,642 млрд юаней.

Предполагается, что по этому мосту в Китай будет экспортироваться российская железная руда, уголь, минеральные удобрения, лес и ряд других товаров.

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Российско-китайские отношения
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