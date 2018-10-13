МВФ может заставить Пакистан отчитаться за китайские инвестиции

Исламабад, , 18:30 — REGNUM Директор-распорядитель Международного Валютного Фонда (МВФ) Кристин Лагард объявила о предварительных условиях рассмотрения запроса Пакистана на предоставление кредита. По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, в ходе переговоров с министром финансов Пакистана Асадом Умаром в Джакарте высший руководитель Фонда отметила: «нам необходимо досконально разобраться и добиться открытости информации о природе происхождения, размерах и условиях долга каждой конкретно взятой страны».

«Вопрос открытости информации о долгах… относится не только к Пакистану», — подытожила Кристин Лагард. Не указывая напрямую причину обеспокоенности МВФ, глава Фонда дала понять, что Пакистану придется подробнее рассказать о своих кредитных и инвестиционных сделках, в частности со своим «железным братом» — Китаем.

Ранее, в июле 2018 года госсекретарь США Майк Помпео выразил сомнение в необходимости очередного кредита МВФ Пакистану, так как деньги «пойдут на выплату долга китайским акционерам или самой КНР»