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МВФ может заставить Пакистан отчитаться за китайские инвестиции

Экономика

Перед тем, как официально рассмотреть запрос Пакистана на предоставление кредита, МВФ хочет изучить все займы и крупные инвестиции в пакистанскую экономику

Исламабад, 13 октября 2018, 18:30 — REGNUM  Директор-распорядитель Международного Валютного Фонда (МВФ) Кристин Лагард объявила о предварительных условиях рассмотрения запроса Пакистана на предоставление кредита. По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, в ходе переговоров с министром финансов Пакистана Асадом Умаром в Джакарте высший руководитель Фонда отметила: «нам необходимо досконально разобраться и добиться открытости информации о природе происхождения, размерах и условиях долга каждой конкретно взятой страны».

«Вопрос открытости информации о долгах… относится не только к Пакистану», — подытожила Кристин Лагард. Не указывая напрямую причину обеспокоенности МВФ, глава Фонда дала понять, что Пакистану придется подробнее рассказать о своих кредитных и инвестиционных сделках, в частности со своим «железным братом» — Китаем.

Ранее, в июле 2018 года госсекретарь США Майк Помпео выразил сомнение в необходимости очередного кредита МВФ Пакистану, так как деньги «пойдут на выплату долга китайским акционерам или самой КНР»

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Зарубежная хроника
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