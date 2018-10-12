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«Взвешенно и аккуратно» — Медведев о переходе на нацвалюты в ШОС

Экономика

Премьер поддержал идею

Душанбе, 12 октября 2018, 15:00 — REGNUM  Премьер-министр России Дмитрий Медведев высказался за переход на расчеты в национальных валютах между странами-участницами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на заседании совета глав правительств стран ШОС, который проходит в Душанбе.

«Отдельно здесь отмечалась необходимость переходить на взаимные расчеты в национальных валютах. Мы эту идею поддерживаем», — цитирует его слова ТАСС.

Однако глава правительства при этом добавил, что действовать необходимо «взвешенно и аккуратно».

Напомним, ранее идею о дедоларизации экономики России путем перехода на расчет в нацвалютах с партнерами по ШОС и БРИКС озвучивал советник президента по экономическим вопросам, академик РАН Сергей Глазьев, также на эту тему высказывались министр финансов Антон Силуанов и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

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Шанхайская Организация Сотрудничества (ШОС)
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