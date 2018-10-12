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Жители России пояснили, что им мешает на работе

Экономика

Опрос НАФИ

Жители России пояснили, что им мешает на работе
Юрий Пименов. Работницы Уралмаша на заводе. 1934

Москва, 12 октября 2018, 14:53 — REGNUM  Условиями труда на своих предприятиях и в организациях удовлетворены большинство работающих жителей России (73%). В той или иной степени довольны условиями работы 82% опрошенных. Таковы данные опроса, проведенного Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ).

Треть работающих граждан (32%) полностью удовлетворены, 50% скорее удовлетворены. Уровень удовлетворенности работой ниже среди пожилых людей старше 55 лет (73%), среди рабочих (74%) и тех, кто оценивает уровень своего дохода как низкий (66%).

Основная причина, которая мешает работающим жителям России плодотворно трудиться, на рабочем месте — шум (35%). Также к негативным факторам они отнесли — задымленность, отсутствие инвентаря, высокую нагрузку. 30% работников недовольный бытовыми условиями на работе (нет туалета, душа, недостаточная освещенность, духота).

Более половины жителей России недовольны своим местом работы

Опрос НАФИ проведен в августе 2018 года. Опрошены 1600 человек в 140 населенных пунктах в 42 регионах РФ. Возраст: 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, большинство жителей России (80%) удовлетворены своей работой. Более половины граждан не хотят ее менять. Даже граждане с плохим материальным положением (56%) заявили, что удовлетворены своей работой.

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Рынок труда
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