Китай для российских компаний становится выгодным партнером — эксперт

Москва, , 13:12 — REGNUM Трудная геополитическая ситуация в Европе и Северной Америке делает Китай одним из наиболее перспективных рынков для экспорта российской продукции, считает генеральный директор «GPC Pharmaceuticals» Алексей Филиппов.

Ранее были опубликованы данные главного таможенного управления КНР, согласно которым, товарооборот между Россией и Китаем за девять месяцев 2018 года вырос почти на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий объем торговли между двумя странами составил $77,15 млрд.

При этом экспорт КНР за отчетный период в Россию вырос на 12,7% ($35,2 млрд), а импорт из РФ — на 39,2% ($41,9 млрд). Ранее президент РФВладимир Путинзаявил, что к концу 2018 года Россия выйдет на рекордный уровень товарооборота с Китаем в $100 млрд.

По данным на 2015 год, экономически активное население КНР — более 800 млн человек, объём рынка импорта — более 1,5 трлн долларов США. Сейчас Китай испытывает дефицит собственной нефти (импорт 9 млн барр/сутки), древесины (более 25 млн м3 в год) и многих других ресурсов, которыми богата Россия.

Для успешного ведения бизнеса именно КНР российские компании рассматривают в качестве главного торгово-экономического партнера, многие российские компании уже присутствуют на китайском рынке. Россия имеет отрицательное торговое сальдо, если рассматривать взаимоотношения с Китаем — импорт России из КНР в 2017 году превысил 48 млрд долларов США, экспорт — 39 млрд долларов США.

Однако, Китай является вторым государством в мире по объему экспорта из России. При этом 75% поставок приходятся на нефть и продукты переработки. Большую часть оставшейся четверти (а это по итогам 2017 года более 9 млрд долларов США) занимает экспорт древесины, станков и продуктов питания.

Традиционно Китай закупал продукты питания в США, однако после начала страшной торговой войны, развязанной Дональдом Трампом, и повышения пошлин переключился на географических партнеров: Индию, Малайзию, Вьетнам. Азиатское качество не всегда соответствует запросам местного населения. В России жёстче требования (одни из самых высоких в мире) к качеству продуктов питания, тот же мёд считается чуть ли не эталоном, благодаря чему его охотно закупают и реализуют независимо от стоимости.

Режим санкций по отношению к России и развитие экономики создали все предпосылки для изменения ситуации. Так же на руку экспортерам сыграла курсовая разница — с 2013 по 2018 год юань вырос почти в два раза по отношению к российской валюте. Это очень выгодно для китайцев.

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