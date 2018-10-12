Президент Узбекистана распорядился создать малые промышленные зоны в Бухаре

Ташкент, , 10:22 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, согласно которому в Бухарской области республики будут созданы малые промышленные зоны, текст указа опубликован 12 октября в местных СМИ, передает корреспондент ИА REGNUM.

Малые промышленные зоны (МПЗ) будут созданы на базе неиспользуемых производственных площадей и объектов государственной собственности и хозяйственных обществ с долей государства.

Госкомитету Узбекистана по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции поручено в месячный срок передать администрации Бухарской области неиспользуемые производственные площади и объекты «с соответствующим уменьшением доли государства и доли органов хозяйственного управления в их уставных фондах».

Документом установлено, что недвижимое госимущество, находящееся на территории МПЗ, предоставляется субъектам предпринимательства в долгосрочную аренду сроком на 10 лет, с последующим предоставлением права собственности при условии выполнения бизнес-планов, создания и сохранения рабочих мест, своевременной уплаты всех налогов и других обязательных платежей.

В период аренды имущества МПЗ постановлением устанавливаются минимальные ставки арендной платы исходя из вида деятельности, осуществляемого на арендуемой площади, без применения повышающих коэффициентов.

Соответствующим министерствам и ведомствам поручено восстановить инженерно-коммуникационную и производственную инфраструктуру МПЗ и в двухмесячный срок утвердить конкретные предложения — «дорожные карты» по размещению на их территории производств по выпуску импортозамещающих и экспортоориентированных видов готовой продукции, материалов и комплектующих изделий, с учетом потребности экономики Бухарской области.

Контроль за исполнением документа возложен на первого заместителя премьер-министра Узбекистана — председателя правления АО «Узбекские железные дороги» Ачилбая Раматова и вице-премьера Холмурадова, а также на руководство министерства экономики и Бухарской области республики.

Как тИА REGNUM сообщало ранее президент Узбекистана утвердил Стратегию инновационного развития на 2019−2021 годы, документ утвержден в целях ускоренного развития страны на основе современных достижений мировой науки, инновационных идей, разработок и технологий.

Основными задачами стратегии является вхождение Узбекистана к 2030 году в состав 50 передовых стран мира по рейтингу Глобального инновационного индекса.