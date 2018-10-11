Назарбаев подписал соглашение о расследовании несчастных случаев в ЕАЭС

Астана, , 13:50 — REGNUM Президент Казахстана Нурсултан Назарабев ратифицировал соглашение о порядке расследования несчастных случаев на производстве, произошедших на территории стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщили 11 октября в пресс-службе главы государства.

Соглашение согласует социальную политику стран ЕАЭС в части расширения сотрудничества в области безопасности и охраны труда. В рамках соглашения стороны обеспечат доступ к информации при несчастных случаях граждан одной страны ЕАЭС в другой стране.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вышеуказанный законопроект был одобрен Сенатом парламента Казахстана 27 сентября. Мажилис парламента принял документ 28 июня.

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