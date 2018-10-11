Четверг, 11 Октября 2018 года
14:44:46 МСК

Назарбаев подписал соглашение о расследовании несчастных случаев в ЕАЭС

Экономика

Законопроект был одобрен Сенатом парламента Казахстана 27 сентября

Астана, 11 октября 2018, 13:50 — REGNUM  Президент Казахстана Нурсултан Назарабев ратифицировал соглашение о порядке расследования несчастных случаев на производстве, произошедших на территории стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщили 11 октября в пресс-службе главы государства.

Соглашение согласует социальную политику стран ЕАЭС в части расширения сотрудничества в области безопасности и охраны труда. В рамках соглашения стороны обеспечат доступ к информации при несчастных случаях граждан одной страны ЕАЭС в другой стране.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вышеуказанный законопроект был одобрен Сенатом парламента Казахстана 27 сентября. Мажилис парламента принял документ 28 июня.

Читайте ранее в этом сюжете: Сенат Казахстана ратифицировал соглашение о защите прав трудящихся в ЕАЭС

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Евразийский экономический союз (ЕАЭС)
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить