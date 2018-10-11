Инвестиции в обрабатывающую промышленность Казахстана выросли на 42%

Астана, , 11:11 — REGNUM По итогам восьми месяцев 2018 года объем инвестиций в обрабатывающую промышленность Казахстана составил 745,9 млрд тенге ($2 млрд), что на 41,8% больше, чем годом ранее. Об этом 11 октября сообщает аналитический портал EnergyProm со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

Среди регионов Казахстана лидером по привлечению инвестиций в обрабатывающую промышленность является Чимкент, на долю которого приходится 44,2% от всего объема инвестиций. Основные инвестиции были направлены на развитие производства бензина и дизельного топлива.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что в ближайшие три года правительство направит 500 млрд тенге ($35 млрд по курсу на 5 октября) на развитие обрабатывающей промышленности и несырьевого экспорта.

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