Золотовалютные резервы Казахстана уменьшились до $30 млрд

Астана, , 08:37 — REGNUM В конце сентября 2018 года золотовалютные резервы Казахстана составили $30 млрд, сократившись на 6,8% с начала года. Об этом 11 октября сообщает аналитический портал Finprom со ссылкой на данные Национального банка республики.

Объем монетарного золота в структуре международных резервов составляет $12,8 млрд, объем свободно конвертируемой валюты — $17,3 млрд. В 2017 году их объемы в международных резервах составляли $12 млрд и $20,2 млрд соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа международные резервы Казахстана составили $87,3 млрд, в том числе золотовалютные резервы — $30,8 млрд.

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