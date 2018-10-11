Крупнейший в США пенсионный фонд вложился в госдолг России

Вашингтон, , 08:03 — REGNUM Американский штат Калифорния стал одним из десяти крупнейших иностранных держателей долговых обязательств России, которые сообщают о своих вложениях открыто. В российский госдолг вложился пенсионный фонд калифорнийских пожарных и полицейских CalPERS, сообщает агентство Bloomberg.

К концу июня объем вложенных в российские долговые бумаги средств составил около $460 млн. Показатель вырос на 8% с конца 2017 года вопреки ухудшению отношений Вашингтона и Москвы.

Представитель фонда Меган Уайт пояснила, что все решения CalPERS по управлению инвестициями соответствуют федеральному законодательству и законам штата.

Издание отмечает, что CalPERS является крупнейшим в США государственным пенсионным фондом, следовательно, конгрессменам придется учитывать интересы фонда и жителей штата при обсуждении новых санкций против России.

Как сообщало ИА REGNUM, объём внешнего долга России по состоянию на 1 апреля 2018 года составил $524,9 млрд. С начала года задолженность страны перед нерезидентами увеличилась на $6,1 млрд (1,2%) за счёт роста обязательств в рамках размещения суверенных долговых ценных бумаг и управления международными резервами страны.

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