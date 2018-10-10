За 8 месяцев Киргизия наторговала с другими странами на 285,5 млрд рублей

Бишкек, , 17:27 — REGNUM В январе — августе 2018 года объем внешнеторгового товарооборота Киргизии достиг $4,3 млрд (свыше 285,5 млрд рублей) и увеличился в сравнении с аналогичным периодом 2017 года увеличился на 9,5%. Об этом сегодня, 10 октября, сообщила пресс-служба национального статистического комитета.

При этом экспорт упал на 4,9%, а импорт, напротив, возрос на 15%.

Взаимная торговля со странами-участницами Евразийского экономического союза снизилась на 3,5% по сравнению с таким же периодом минувшего года и составила $1,5 млрд (99,6 млрд рублей).

Экспортные поставки киргизстанских товаров в рамках ЕАЭС увеличились на 5,2%, а импортные поступления уменьшились на 6,2%. Наибольшая доля взаимной торговли республики с государствами-членами ЕАЭС пришлась на Россию — 66,5% и на Казахстан — 31,8%.

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным нацстаткома, внешнеторговый оборот Киргизии в 2017 году составил около $6,3 млрд (более 418,3 млрд рублей по текущему курсу) и вырос в сравнении с 2016 годом на 12,5%. При этом экспорт увеличился на 13,8%, а импорт — на 12%.

Товарооборот между Киргизией и другими участниками ЕАЭС по итогам 2017 года вырос на 16,6% по сравнению с 2016 годом и превысил $2,4 млрд (более 159,3 млрд рублей). В том числе с Россией — на сумму свыше $1,4 млрд (более 92,9 млрд рублей), что превосходит показатель 2016 года на 9,2%.