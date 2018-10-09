Лидер «Партии Дела» призвал к развитию экспорта сельхозтехники

Москва, , 18:25 — REGNUM Несмотря на ухудшающиеся экономические условия, отечественное сельхозмашиностроение активно развивается и привлекает инвесторов. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, заявил 9 октября председатель Ассоциации «Росспецмаш», лидер «Партии Дела» Константин Бабкин на открытии 7-й Международной специализированной выставки «Агросалон-2018».

"Я прошёлся по нашему мероприятию и увидел, что все основные игроки, которые присутствуют на рынке сельхозмашин, представлены здесь, — сказал, открывая выставку, Бабкин. — Значит, наш проект состоялся и развивается. Это говорит о том, что инвесторы верят в сельхозмашиностроение, и у нас действительно получилось создать важную и мощную площадку. Это нам удалось благодаря поддержке машиностроителей и тому, что у нас налажено международное партнёрство».

Также Бабкин рассказал о тех проблемах, которые стоят перед российским машиностроением, причем часть из них, по словам лидера «Партии Дела», вызвана неоднозначной политикой, которую проводит АО «Росагролизинг» — компания, действующая в сфере агропромышленного комплекса и призванная выполнять поставленные правительством РФ задачи по передаче отечественным сельхозпроизводителям современных средств производства (сельхозтехника, племенные животные, технологическое оборудование).

В частности, Бабкин указал на статистику, которую публикует данное АО.

«Всегда статистику показывают в единицах техники, — сказал лидер «Партии Дела». — Это усложняет оценку результатов работы. Сравнивать одну единицу роторного комбайна с прицепной бороной не всегда корректно. Если статистика будет не только в единицах, но и в рублях, это будет очень полезно для предприятий».

Бабкин также обратил внимание на то, что компанию АО «Росагролизинг» государство многие годы снабжало деньгами, пополняя уставной фонд миллиардами рублей.

«Денег становилось всё больше, но их не хватало ни на сельхозмашины, ни на оборудование для растениеводства, — констатировал Бабкин. — Кроме того, компания работала с не всегда понятным отношением к разным организациям. Подобные колебания очень сильны и не всегда предсказуемы. Это всё затрудняет планирование работы предприятий. Если мы посмотрим статистику до 2012 года, то у «Ростсельмаша» был пятилетний период, когда вообще ничего не покупалось на заводе. Хотя техника приобреталась у зарубежных поставщиков. Но у «Ростсельмаша» был ноль стабильно в течение пяти лет».

Также Бабкин рассказал о том, что в момент кризиса 2008 года президент РФ распорядился влить в уставной капитал компании «Росагролизинг» 25 млрд рублей.

«Почти 40% этой суммы были направлены на закупку у одной компании «Агромашхолдинг» большого количества техники, которая оказалась невостребованной у крестьян и была в итоге распродана за 50% стоимости, — подчеркнул Бабкин. — Это показывает, что компания не всегда работала в интересах сельхозмашиностроения. Считается, что «Росагролизинг» — это инструмент поддержки отрасли. Но из статистики, а также из слов некоторых руководителей этой компании следует, что состояние сельхозмашиностроения их не волнует. Даже если деньги будут выделены, неизвестно, куда они будут потрачены — на импортную технику или на отечественную. Если на отечественную, то кому достанется, а кому нет? Не уйдут ли эти деньги на распродажу устаревшей техники? У нас всегда были пожелания в адрес руководства компании, чтобы «Росагролизинг» оперировал только техникой российского производства».

Как подытожил Бабкин, компания «Росагролизинг» всегда очень творчески относилась к толкованию мер по поддержке сельхозмашиностроения.

«Мы много раз призывали к тому, чтобы данное АО поддерживало сельхозмашиностроение, продвигая российскую технику на экспорт, — добавил Бабкин. — Но «Росагролизинг» экспортом не занимается Хотя было и высказывание президента РФ, и вопрос прорабатывался, и в Армении есть представительство компании «Росагролизинг», но пока экспортных сделок мы не видели».

Ещё один вопрос, который был затронут в рамках «Агросалона», касался необходимости государственной поддержки российского сельского хозяйства.

«Такая поддержка стопроцентно нужна, — заявил корреспонденту ИА REGNUM директор забайкальского племзавода «Комсомолец» Сергей Гурулёв. — В частности, она должна быть направлена на техническое перевооружение российских сельхозпроизводителей. Например, в Забайкальском крае технический парк устарел очень сильно. Некоторые комбайны прошли по три-четыре круга списания, но до сих пор фактически не списаны и находятся в строю. Так что меры поддержки со стороны государства просто необходимы для того, чтобы сельхозпроизводитель мог хотя бы в год по 2−3 единицы техники осваивать и обновлять».

Другой участник мероприятия — представитель «Партии Дела» в Законодательном собрании Забайкальского края, заместитель председателя комитета по аграрной политике и природопользованию заксобрания Анатолий Вершинин в беседе с корреспондентом ИА REGNUM критически отнёсся к восприятию ориентированной на внутренний спрос экономической модели как устаревшей.

«По моему глубочайшему убеждению, главным для развития экономики является внутренний рынок, — сказал он. — Прежде всего мы должны думать о своём собственном народе, о своих людях, об их рабочих местах. Нужно сначала наладить производство у себя и лишь потом, если есть крайняя необходимость и возможность, приобретать что-то из-за границы. Сначала нужно решить свои внутренние проблемы. Мир в настоящее время до того динамично развивается, экономика постоянно меняется, что любой товаропроизводитель должен быть готов работать в условиях именно быстро меняющейся экономической ситуации. В моём понимании это как бы аксиома. Тот, кто внутренне не будет готов к этому, вряд ли будет успешным и удачным».

Напомним, что 9 октября в Международном выставочном центре «Крокус-Экспо» стартовала крупнейшая в РФ отраслевая Международная выставка сельскохозяйственной техники «Агросалон-2018», организатором которой выступила Ассоциация «Росспецмаш».

На экспозиции, превышающей 70 тыс. квадратных метров, более 500 ведущих отечественных и зарубежных производителей из 28 стран мира представили свыше 700 образцов инновационной сельскохозяйственной техники и оборудования для работы в поле. Экспозиция охватила все направления сельхозмашиностроения: тракторы, машины для обработки почвы и посева, для внесения удобрений, орошения и водоотвода, уборки урожая, кормозаготовки и содержания животных, а также комплектующие и много другое. Один из лидеров сельхозмашиностроения — компания «Ростсельмаш» — демонстрирует 19 моделей новейшей техники.

В числе премьер — новинки, получившие награды на независимом профессиональном Конкурсе инновационной техники «Агросалон-2018». Как объяснили организаторы, номинируемые машины оценивались по строгим критериям: значение инноваций для практики, преимущества для экономики предприятия и баланса трудовых ресурсов, повышение эффективности и улучшение экологической ситуации, сохранение природных ресурсов и повышение плодородия почвы, влияние на безопасность и облегчение труда. Из 70-ти современных разработок ведущих производителей мира лучшими были признаны всего 16.