Дагестан выбился в лидеры по производству рыбной продукции в СКФО

Махачкала, , 16:47 — REGNUM Республика Дагестан впервые за многие годы заняла первое место по производству рыбной продукции среди субъектов СКФО. В 2018 году объем инвестиций в процесс организации и переработки рыбной продукции составил 123 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 9 октября в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии республики.

В текущем году на базе действующих предприятий отрасли введены в эксплуатацию цеха по переработке рыбы общей производственной мощностью более 550 тонн продукции в год. Кроме того, ведется сопровождение инвестиционных проектов по строительству еще трех объектов переработки, ориентированных на местное сырье. Суммарный объем инвестиций по указанным проектам составит 336 млн рублей, производственная мощность — 6800 тонн продукции в год.

Программа «Развитие рыбохозяйственного комплекса на 2016 — 2020 годы» оказывает господдержку в виде субсидий на возмещение части затрат по приобретению технологического оборудования для переработки рыбы и рыбной продукции.

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Напомним, наиболее крупным является проект «Каспийский берег» мощностью 6 тыс. тонн продукции в год и стоимостью 290 млн рублей. Инициатором проекта является компания «Амсар», уже успешно реализовавшая проект «ДагПИРХ» по выращиванию осетровых пород и получению черной икры. Оба проекта реализуются в селе Южное Кизлярского района Дагестана.