Недропользователи задолжали бюджету Акмолинской области $100 тыс

Кокчетав, Казахстан, , 15:51 — REGNUM Недропользователи Акмолинской области Казахстана не уплатили налоги в бюджет социальных учреждений на сумму 38 млн тенге ($102 тыс.), сообщили 9 октября в пресс-службе региональной прокуратуры.

Прокуроры Акмолинской области обнаружили также отсутствие разрешительных документов на 43 земельных участка и выявили 37 случаев выхода за пределы контрактных территорий.

В ведомстве отметили, что нарушения стали возможными ввиду ослабления контроля со стороны исполнительных органов власти.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 г. в Казахстане был введен альтернативный налог на недропользование для стимулирования разработки морских и сверхглубоких месторождений углеводородов.

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