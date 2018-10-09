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Недропользователи задолжали бюджету Акмолинской области $100 тыс

Экономика

Прокуроры обнаружили также отсутствие разрешительных документов на 43 земельных участка

Кокчетав, Казахстан, 9 октября 2018, 15:51 — REGNUM  Недропользователи Акмолинской области Казахстана не уплатили налоги в бюджет социальных учреждений на сумму 38 млн тенге ($102 тыс.), сообщили 9 октября в пресс-службе региональной прокуратуры.

Прокуроры Акмолинской области обнаружили также отсутствие разрешительных документов на 43 земельных участка и выявили 37 случаев выхода за пределы контрактных территорий.

В ведомстве отметили, что нарушения стали возможными ввиду ослабления контроля со стороны исполнительных органов власти.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 г. в Казахстане был введен альтернативный налог на недропользование для стимулирования разработки морских и сверхглубоких месторождений углеводородов.

Читайте ранее в этом сюжете: Для недропользователей Казахстана ввели альтернативный налог

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Экономика Казахстана
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