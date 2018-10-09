Многомиллиардные долги «дочки» взыщут с завода Казани? Спор с ВЭБ проигран

Казань, , 05:06 — REGNUM Старейший завод Казани, получивший статус стратегического предприятия России, АО «Казанский завод синтетического каучука», который попал под внешнее управление после участия в амбициозном проекте по созданию производства метилхлорсиланов, не смог признать недействительным договор поручительства по кредиту «дочки» — оператора проекта. Вторая инстанция 8 октября 2018 года оставила решение суда без изменений, а жалобу без удовлетворения. Заводу, испытывающему финансовые трудности, придётся платить по долгам АО «КЗСК-Силикон» свыше 3,761 млрд рублей, но решение второй инстанции также ещё может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Поручителем остался: завод из Казани и многомиллиардный кредит ВЭБ

Напомним, на базе почти 90-летнего завода Татарии в 2010 году было создано «дочернее» АО «КЗСК-Силикон», акционером которого с долей свыше 48% является правительство РФ. АО должно было выступить оператором проекта, аналога которому на тот момент не было по всему СНГ.

В реализации инициативы планировали использовать заёмные средства, основной объем которых должен был предоставить Внешэкономбанк. Кредитный договор был подписан в июне 2014 года на сумму 7,8 млрд рублей, но фактически было выплачено 3,258 млрд рублей, после чего в сентябре 2016 года ВЭБ приостановил финансирование, мотивировав «необоснованным внесением изменений в проектную документацию, повлиявших на увеличение сметной стоимости строительства». Из-за остановки финансирования начались сложности по оплате контрактов с подрядчиками. В итоге один из них потребовал банкротства АО «КЗСК-Силикон», которое на сегодня находится на этапе конкурсного производства.

Читайте также: Миллиарды с лёгкой руки: долги провального «КЗСК-Силикон» готовы погасить

От участия в финансировании провального проекта пострадал и аффилированный с ним через бывшего председателя правления Евгению Даутову банк «Спурт». Он лишён лицензии и признан банкротом.

В отношении АО «КЗСК» сначала ввели наблюдение, а позднее внешнее управление. Предприятие решено спасать силами Минпромторга РФ и госкорпорации «Ростех». В это же время, долги завода в ближайшее время могут увеличиться до 7,1 млрд рублей. Банк «Спурт» потребовал включить его в реестр кредиторов с суммой более 2,3 млрд рублей.

Помимо этого, ВЭБ еще 4 августа 2017 года потребовал от поручителя «в течение трёх рабочих дней выплатить денежные средства в размере 3 761 172 137 руб. 05 коп., где 3 258 693 870 руб. 54 коп. сумма основного долга, 37 418 306 руб. 88 коп. сумма начисленных процентов, 160 000 000 руб. сумма просроченного основного долга, 300 161 334 руб. 64 коп. сумма просроченных процентов, 2 016 000 руб. сумма неустойки за просроченный основной долг, 2 882 624 руб. 99 коп., сумма неустойки за просроченные проценты» по договору поручительства за «дочку» — АО «КЗСК-Силикон».

Ни в первой инстанции в июле 2018 года, ни во второй инстанции 8 октября 2018 года признать договор поручительства недействительным АО «КЗСК» не удалось.