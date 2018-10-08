«Партия Дела»: В 2019 году сельхозмашиностроение ждёт резкий спад

Москва, , 20:06 — REGNUM Начиная с 2014 года в РФ в области сельскохозяйственного машиностроения наблюдался серьёзный рост. Но для того, чтобы эта отрасль снова вышла на лидирующие позиции в мире, необходимо расширить ассортимент выпускаемой в стране техники, сделать упор на создание «умных» агромашин и развитие производства комплектующих. Об этом 8 октября, как передает корреспондент ИА REGNUM, заявил председатель Ассоциации «Росспецмаш», лидер «Партии Дела» Константин Бабкин, открывая V Российский агротехнический форум.

«За последние годы мы практически удвоили производство в сельхозмашиностроении, — сказал Бабкин. — В этом году оценка состояния рынка неоднозначная. В первом полугодии был спад, который объясняется тем, что цены на зерно и другие виды продовольствия были снижены после прошлогоднего рекордного урожая. Спад был также вызван тем, что Минсельхоз объявил в декабре, что будут выдаваться льготные кредиты крестьянам на приобретение техники. В декабре объявил, но фактически эта программа была запущена в конце мая».

Тем не менее, по словам Бабкина, на многих предприятиях ощущается рост.

«Мы надеемся, что к Новому году ситуация выправится, и год будет закрыт с положительной динамикой по всем показателям, — добавил он. — То, что отрасль развивалась, привело не только к количественным показателям вроде роста зарплат, но и к технологическому развитию».

Однако производителям сельскохозяйственной техники, как отметил Бабкин, предстоит очень большая работа.

«Я бы хотел выделить три направления развития нашей отрасли, — сказал он. — Первое направление — это расширение ассортимента выпускаемой в РФ техники. По комбайнам, крупным тракторам и почвообрабатывающей технике и отчасти по машинам для заготовки кормов ситуация выглядит более-менее прилично, более половины машин, продаваемых в РФ, производится здесь же. Но по многим другим видам техники ситуация выглядит не так благополучно. Это значит, что у предприятий очень много возможностей проявить себя, разработать и вывести на рынок новые модели техники, создать рабочие места и начать зарабатывать деньги».

Второе направление, обозначенное Бабкиным, — это интеллектуализация техники и в целом интеллектуализация всего сельского хозяйства.

«Естественно, мы должны и дальше работать над тем, чтобы наши машины становились всё более умными, более простыми в использовании, чтобы они были всё более интегрированными между собой, — подчеркнул президент Ассоциации «Росспецмаш». — Чтобы дилер заранее мог заранее прогнозировать поломки машины, необходимость её обслуживания. То есть будем двигаться к тому, чтобы обработка угодий и выращивание скота давало человеку возможность проявить свои творческие таланты, а вся нетворческая часть должна достаться искусственному интеллекту».

Что касается третьего направления развития отрасли, то оно, как пояснил Бабкин, связано с развитием производства комплектующих в РФ.

«По многим комплектующим, которые требуют большой наукоёмкости, мы «сидим» на импортных поставках, — констатировал Бабкин. — Работу по углублению локализации производства комплектующих нужно вести по многим причинам — это развитие экономики, к которому призывает президент РФ, и создание качественных рабочих мест, и это необходимое условие для того, чтобы российское сельхозмашиностроение вышло на лидирующие позиции в мире. Без производства комплектующих в РФ это сделать будет невозможно».

Лидер «Партии Дела» обратил внимание на то, что сейчас политика правительства РФ и в частности Минпромторга нацелена на создание условий для углубления этой локализации, хотя некоторые производители сельскохозяйственных машин относится к этому с настороженностью.

«Вроде бы как их толкают покупать менее качественные и более дорогие комплектующие, — уточнил Бабкин. — Но можно смотреть на это по-другому — правительство даёт вам новые рынки, возможности создавать производство и рабочие места, зарабатывать деньги и углублять компетенцию. Это в итоге приведёт к тому, что будет востребована российская наука, начнёт развиваться образование, и мы вновь, как это было когда-то, займём лидирующие позиции в мире».

В то же время Бабкин подчеркнул, что условия для производителей не улучшились.

«Был поднят НДС, подорожал бензин из-за государственных решений, поднялась ключевая ставка ЦБ РФ, были повышены налоги на имущество, — констатировал Бабкин. — Можно продолжать перечень этих изменений, многие из которых препятствуют развитию производства в РФ. Мы с вами все прекрасно знаем, что в следующие полгода и год будет резкий спад в области сельхозмашиностроения. Это значит, что мы будем думать не о развитии, не об искусственном интеллекте, а о сокращении и оптимизации».

В свою очередь другой участник пленарного заседания — представитель «Партии Дела» в Законодательном собрании Забайкальского края, заместитель председателя Комитета по аграрной политике и природопользованию Заксобрания Анатолий Вершинин отметил, что любая отрасль принципиально должна быть готова работать в постоянно изменяющихся экономических условиях и нестабильного спроса.

«Причём в современной мировой экономике этот вызов будет только нарастать, — подчеркнул он. — Одним из важнейших факторов в развитии отрасли средств производства для отечественного агропромышленного комплекса (в данном конкретном случае у нас речь идёт о сельскохозяйственном машиностроении) является социально-экономическое развитие села. Если оно будет устойчивым, то будет кому покупать технику, будет спрос на неё. Поэтому инвестиции в сельский образ жизни должны быть приоритетными и опережающими. Только так можно остановить деградацию сельской глубинки и начать её возрождение. Только при этом условии наше сельское хозяйство может быть индустриальным».

Это, как подчеркнул Вершинин, особенно актуально для таких регионов, как Забайкальский край, Бурятия, Хакасия, Тыва и ряда других сибирских областей.

«Освещая проблему выбора техники современным потребителем, хочу указать на пример сотрудничества завода «Ростсельмаш» и нашего забайкальского госплемзавода «Комсомолец», реорганизованного после банкротства в 2015 году, — отметил Вершинин. — За период с 2015 года по сегодняшний день «Комсомолец» закупил 69 единиц сельскохозяйственной техники, произведённой заводом «Ростсельмаш». Что это дало? У предприятия-банкрота в 2014 году было чуть больше трёх тысяч гектаров пашни. В этом году её стало 45,8 тыс. — в 15 раз больше. Сбор зерновых на тот момент составлял 1,6 тыс. тонн. В этом году ожидается свыше 60 тыс. тонн»."Всё, о чём мы здесь говорим, будет эффективнее осуществлять, если мы будем действовать единой мощной политической силой, — подытожил Вершинин. — Говорю это потому, что на протяжении многих лет занимаюсь политической аграрной тематикой, и знаю, что она находит большую поддержку в регионах».

Напомним, что V Российский агротехнический форум начал свою работу 8 октября в Москве. Как сообщают его организаторы, этот пятый форум традиционно посвящён наиболее актуальным вопросам отрасли сельхозмашиностроения.

В 2018 году в этом мероприятии принимают участие более 400 экспертов отрасли, среди которых владельцы и руководители машиностроительных предприятий, руководители федеральных и региональных министерств, представители научных организаций, сервисных и испытательных центров, производители комплектующих и главы аграрных хозяйств.