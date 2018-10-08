В Туркестанскую область Казахстана планируется привлечь 5 млн туристов

Туркестан, Казахстан, , 16:02 — REGNUM В рамках концепции развития туристской индустрии Туркестанской области Казахстана на 2018−2025 годы численность туристов, прибывающих в область, планируется увеличить до 5 млн человек, сообщает 8 октября агентство «Казинформ» со ссылкой на акима (главу) региона Жансеита Туймебаева.

8 октября власти Туркестанской области провели совещание по итогам послания президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. В ходе совещания отмечалось, что через несколько лет регион должен стать центром туризма.

Туймебаев добавил, что в Туркестане есть все возможности для развития исторического этнотуризма.

Напомним, по итогам шести месяцев 2018 года Туркестанскую область Казахстана посетили 720 тыс. человек, что на 57,2% больше, чем годом ранее. За восемь месяцев 2018 года туристы принесли в экономику региона 3,73 млрд тенге ($10,48 млн по курсу на 22 сентября).

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