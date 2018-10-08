Ростов-на-Дону готов к отопительному сезону – власти

Ростов-на-Дону, , 14:09 — REGNUM Отопительный сезон в Ростове-на-Дону начнётся согласно плану. В первую очередь теплоподачу включат на социально значимых объектах, затем батареи нагреются в жилых домах. В городской администрации уточнили, что ориентировочная дата начала подключения к теплоисточникам — 10 и 15 октября соответственно.

«Все мероприятия по подготовке теплового хозяйства были закончены в нормативные сроки. Специалисты и ответственные за тепловое хозяйство обучены и аттестованы», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что к отопительному сезону в городе-миллионнике была подготовлена 271 котельная. 4653 жилых дома прошли процедуру опрессовки. Объекты, на которых ведётся капитальный ремонт, системы отопления к предстоящему запуску тепла подготовят до 10 октября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ростовская область ранее была готова к запуску тепла на 94,3%. Регион полностью обеспечен углём и жидким топливом. Кроме того, коммунальные службы провели гидравлические испытания и промывку систем теплоснабжения во всех муниципалитетах.

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