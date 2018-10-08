Силуанов пообещал не допустить неэффективных расходов по нацпроектам

Москва, , 13:44 — REGNUM Благодаря новой системе контроля за исполнением национальных проектов бюджетные траты будут производиться гораздо эффективнее, чем раньше. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 октября заявил министр финансов России Антон Силуанов в Совете Федерации на парламентских слушаниях по проекту федерального бюджета на 2018−2021 годы.

«Вопросы мониторинга нацпроектов — мы говорим о том, что совершенно будет по-другому поставлена задача. Такого, что было у нас с государственными программами, которые подвергались справедливой критике со стороны Совета Федерации и Госдумы, с нацпроектами не произойдёт. Мы наладили совершенно иную систему контроля за реализациями целей, поставленных в рамках национальных проектов», — заявил Силуанов.

При этом он отметил, что бюджет становится всё более и более целеориентированным на определённые задачи, и эта тенденция в дальнейшем будет только укрепляться. Например, по национальную проекту развития цифровой экономики будет направлено за три года, а в течение шести лет — почти триллион рублей.

Говоря о программе снижения бедности Силуанов отметил, что правительство и дальше «будет соблюдать соотношение между МРОТом и прожиточным минимумом, который поднят в текущем году на новый уровень».

Общий же объём средств на нацпроекты составляет 8 трлн рублей, а передача акцизов на нефтепродукты субъектам РФ даст дополнительный 1 трлн рублей. Таким образом, в итоге на шестилетний период траты по этим направлениям составят 9 трлн рублей. А в ближайшую трёхлетку — 5,6 трлн рублей.