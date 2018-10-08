Силуанов рассказал об источниках новых доходов в бюджеты регионов РФ

Москва, , 12:52 — REGNUM В Минфине рассчитывают на то, что отмена налога на движимое имущество с 2019 года приведёт к ускоренной модернизации предприятий и тем самым, в конечном счёте, увеличит налоговые поступления в бюджет. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 октября заявил министр финансов России Антон Силуанов в Совете Федерации на парламентских слушаниях по проекту федерального бюджета.

«Мы говорим о компенсации субъектам РФ выпадающих доходов. С одной стороны, субъекты недополучат определённые ресурсы, но с другой — предприятия, которые смогут беспрепятственно модернизировать своё оборудование и производства дадут, может быть, даже в отдельные случаях дадут больший эффект с точки зрения налогов, поскольку будут направлять средства на модернизацию, не заботясь о том, что нужно платить налог на движимое имущество», — заявил Силуанов.

С другой стороны, налог на дополнительный доход (НДД) в нефтяной отрасли, который вступит в силу с 2019 год, должен стимулировать разработку новых, но пока что нерентабельных месторождений, в последующем получит новое развитие.

«Этот налог будет и далее расширяться, и каждый год он будет расширяться, мы будем увеличивать его долю, вовлекая в использования всё новые месторождения, тем самым увеличивая доходы бюджетов», — продолжил Силуанов.

Наконец, в 2019 году будут введены новые налоговые режимы, в том числе специальный режим для малого бизнеса (самозанятых) — налог на профессиональный доход, который должен вывести из тени те фирмы, которые всё ещё обходят стороной уплату налогов в бюджеты всех уровней.

«Создавая новые налоговые режимы — простые, доступные, без обременений и хождений в налоговую инспекцию, — мы создаём новую атмосферу для этого бизнеса и стимулируем работать в белую, а это, соответственно, и дополнительный рост экономики, дополнительные наши налоги», — указал Силуанов.