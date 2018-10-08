В Крыму могут не успеть сдать в срок новую Сакскую ТЭЦ

Саки, Крым, , 12:03 — REGNUM Сроки сдачи второй очереди новой электростанции в крымских Саках могут быть отодвинуты примерно на три недели. Об этом 8 октября журналистам заявил генеральный директор компании «КрымТЭЦ» Тарас Целый.

«Есть небольшие отставания, которое пытаемся нагнать, из-за поставки оборудования для паротурбинового комплекса. Предполагаем, что ввод всей Сакской ТЭЦ мощностью 120 МВт будет совершён в ноябре», — отметил специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, первый этап строительства новой ТЭЦ был выполнен за восемь месяцев, стоимость проекта составила 14 млрд рублей. Тестовые испытания генерирующего оборудования были успешно завершены в начале сентября.

Первая очередь новой ТЭЦ начала поставку электроэнергии в крымскую энергосистему 2 октября, задействовав четыре ГТА-25 общей мощностью 90 МВт.

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