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В Крыму могут не успеть сдать в срок новую Сакскую ТЭЦ

Экономика

Отставание от заранее запланированных графиков – три недели

Саки, Крым, 8 октября 2018, 12:03 — REGNUM  Сроки сдачи второй очереди новой электростанции в крымских Саках могут быть отодвинуты примерно на три недели. Об этом 8 октября журналистам заявил генеральный директор компании «КрымТЭЦ» Тарас Целый.

«Есть небольшие отставания, которое пытаемся нагнать, из-за поставки оборудования для паротурбинового комплекса. Предполагаем, что ввод всей Сакской ТЭЦ мощностью 120 МВт будет совершён в ноябре», — отметил специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, первый этап строительства новой ТЭЦ был выполнен за восемь месяцев, стоимость проекта составила 14 млрд рублей. Тестовые испытания генерирующего оборудования были успешно завершены в начале сентября.

Первая очередь новой ТЭЦ начала поставку электроэнергии в крымскую энергосистему 2 октября, задействовав четыре ГТА-25 общей мощностью 90 МВт.

Читайте ранее в этом сюжете: В Крыму заработала новая Сакская ТЭЦ

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Энергетическая блокада Крыма
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